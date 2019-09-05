احدث الأخبار

المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة
أبرز المواد
 شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة
أبرز المواد
 مدير جامعة جازان يكلف “محرق” متحدثا رسميا للجامعة
منطقة جازان
 تشغيل ٤٦ عيادة اضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط وتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير متعددة
منطقة عسير
 مدير شرطة منطقة الرياض يلتقي بأعضاء فريق العمل الإستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
 سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
أبرز المواد
 موسم السودة
أبرز المواد
 وزير الشئون البلدية يوقع عدداً من العقود الاستثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1,6 مليار ريال
أبرز المواد
 بلدية الحازمي في بيشة تعمل على تطوير المواقع الأثرية والتاريخية
منطقة عسير
 جونسون ونتنياهو يتفقان على وقف سلوك إيران المزعزع للاستقرار
أبرز المواد
 محافظ حقل يدشن مدرسة مرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة
منطقة تبوك
 حقوق الإنسان بجدة: سنصعد شكوى عدم السماح للموظف بالصلاة
أبرز المواد
المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة

المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة

أبرز المواد
شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة

شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة

أبرز المواد
مدير جامعة جازان يكلف “محرق” متحدثا رسميا للجامعة

مدير جامعة جازان يكلف “محرق” متحدثا رسميا للجامعة

منطقة جازان
تشغيل ٤٦ عيادة اضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط وتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير متعددة

تشغيل ٤٦ عيادة اضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط وتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير متعددة

منطقة عسير

المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة

المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة
http://almnatiq.net/?p=770190
المناطق _ الرياض

تتابع المملكة العربية السعودية مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، والمملكة إذ تعبر عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل ( فوري ) ودون تأخير.
كما تعبر المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتؤكد على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق، ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي ( داعش والقاعدة ).
وتشدد المملكة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم.
وتؤكد المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.
كما تعلن المملكة استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق.
وتؤكد استمرار المملكة في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني / عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

روابط ذات صلة

شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة

شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
موسم السودة

موسم السودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*