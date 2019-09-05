صحة تبوك تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة ” النسخة الثانية

تبوك _ فايز السميري

بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عقدت صحة تبوك الإجتماع الأول لتطبيق برنامج أداء الصحة النسخة الثانية بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور / هيازع بن محمد الشهري ومدراء المستشفيات والمشرفين على تطوير الأداء بصحة تبوك وذلك بقاعة الإجتماعات بمجمع الأمل للصحة النفسية

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة المعايير وبحث آليات تطبيق برنامج أداء الصحة النسخة الثانية والوقوف على الصعوبات والتحديات .

وأوضح الدكتور الشهري أن البرنامج يهدف إلى تحسين و تطوير الخدمات الصحية و رفع مستويات الإنتاجية و كفاءة و جودة الأداء في المنشأت الصحية وذكر أن من أهم مؤشرات الاداء في النسخة الثانية تقليل الوقت المطلوب لحصول المريض على الخدمة الطبية مع الحرص على جودة الخدمة المقدمة له منها تقليص قائمة انتظار العمليات و تقليل انتظار مواعيد العيادات و مدة الانتظار في الطوارئ و غيرها من مشاريع التحسين التي تصب في مصلحة المراجع.

يُذكر أن برنامج (أداء الصحة) انطلق بداية عام ٢٠١٧م بهدف رفع مستوى وكفاءة الجودة الصحية المقدمة للمستفيدين ويعد من أحد البرامج النوعية والتطبيقية من استراتيجيات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.