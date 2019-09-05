احدث الأخبار

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً
أبرز المواد
 إعلان تشكيل الحكومة السودانية
أبرز المواد
 اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي
أبرز المواد
 صحة تبوك تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة ” النسخة الثانية
منطقة تبوك
 الإتفاق يواصل تدريباته على فترتين
أبرز المواد
 إختتام تمرين “الأسد المتأهب 2019” بمشاركة القوات المسلحة السعودية
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في كابول
أبرز المواد
 المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة
أبرز المواد
 شاهد..علا الفارس تفشل في إخفاء إرتباكها في أول ظهور لها على قناة الجزيرة
أبرز المواد
 مدير جامعة جازان يكلف “محرق” متحدثا رسميا للجامعة
منطقة جازان
 تشغيل ٤٦ عيادة اضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط وتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير متعددة
منطقة عسير
 مدير شرطة منطقة الرياض يلتقي بأعضاء فريق العمل الإستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً

أبرز المواد
إعلان تشكيل الحكومة السودانية

إعلان تشكيل الحكومة السودانية

أبرز المواد
اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي

اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي

أبرز المواد
صحة تبوك تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة ” النسخة الثانية

صحة تبوك تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة ” النسخة الثانية

منطقة تبوك

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً
http://almnatiq.net/?p=770217
المناطق _ الرياض

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 .
تقدم منتخب مالي في الدقيقة 37 عن طريق أداما تراوري، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 ، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن يوم الثلاثاء المقبل في أولى جولات التصفيات المزدوجة ( كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023)، فيما يستعد منتخب مالي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

 

روابط ذات صلة

إعلان تشكيل الحكومة السودانية

إعلان تشكيل الحكومة السودانية
اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي

اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي
الإتفاق يواصل تدريباته على فترتين

الإتفاق يواصل تدريباته على فترتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*