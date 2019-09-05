المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً

المناطق _ الرياض

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 .

تقدم منتخب مالي في الدقيقة 37 عن طريق أداما تراوري، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 ، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن يوم الثلاثاء المقبل في أولى جولات التصفيات المزدوجة ( كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023)، فيما يستعد منتخب مالي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.