النيابة العامة توجه تحذيرًا جديدًا بشأن “الواسطة”

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية.
وكشفت النيابة العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة :”الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف”.
وتابعت: “ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض”.
الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/rzOYA9rAKM
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 5, 2019
التعليقات (٠) اضف تعليق