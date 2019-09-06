النيابة العامة توجه تحذيرًا جديدًا بشأن “الواسطة”

المناطق _ الرياض

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية.

وكشفت النيابة العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة :”الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف”.

وتابعت: “ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض”.