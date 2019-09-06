أسباب ألم الكتف الأيسر … بعضها خطير!

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هل شعرت بذلك الألم المزعج من قبل في كتفك الأيسر؟ خاصة في تلك اللحظة التي ترفع فيها ذراعك أو تتحرك! إذا يجب أن تعرف ما هي اسباب الم الكتف الايسر حتى تعرف طرق العلاج لتتخلص من هذا الألم.

الم الكتف الايسر

منطقة الظهر والكتف الأيسر تشمل العديد من الهياكل التي يمكن أن تسبب الألم، بما في ذلك مفصل الكتف والأضلاع ومختلف العضلات والأوتار والأربطة والأعصاب

وتتنوع أسباب الم الكتف الأيسر ما بين الإصابات بما في ذلك التواء المفاصل والعضلات، أو نتيجة لحالة طبية مثل التهاب المفاصل أو السرطان في بعض الحالات النادرة

أسباب ألم الكتف الأيسر

توتر العضلات

عادة ما يسبب توتر العضلات ألم في الظهر والكتف الأيسر، فالعضلات يصيبها التوتر والإجهاد عندما تتمدد خارج الحدود الطبيعية، مما قد يجعل ألياف العضلات تتمزق بعض الشئ، كما يمكن أن يحدث إصابة في العضلات مع الصدمة أو أذى بشكل مباشر في الظهر أو الكتف

ويمكن لهذا الإجهاد أن يسبب التهاب أو احمرار أو وجع أو كدمات، وقد تساعد الحرارة الرطبة، والتدليك، والراحة المؤقتة على تقليل الألم الناتج عن تمدد العضلات

لماذا يعد التواء المفاصل أحد اسباب الم الكتف الايسر ؟

من اسباب الم الكتف الايسر والظهر الشائعة هي التواء المفصل، وتكون المفاصل في ظهرك التي توجد بين عظام العمود الفقري الخاص بك هي الأكثر تضررا، بالإضافة إلى المناطق التي تعلق فيها الأضلاع بالعمود الفقري، ويكون الألم الناتج عن التواء هذه المفاصل حاد ويزداد سوءا عند التحرك

يمكن أيضا أن يكون التواء مفصل الكتف هو المسؤول عن الألم في الكتف الأيسر وألم الظهر العلوي، كما أحيانا يكون هذا الألم عميق ويزداد سوءا مع حركة ذراعك، لدرجة أن يوقظك في الليل

يمكن التعامل مع التواء مفاصل الكتف من خلال الحرارة الرطبة والأدوية المضادة للالتهابات، والراحة المؤقتة مع التمدد بشكل لطيف

لماذا يعد التهاب المفاصل أحد اسباب الم الكتف الايسر ؟

هشاشة العظام التي تنتج عن إنهيار الحشو بين العظام في المفاصل، يمكن أن تكون أحد أسباب الم الكتف الأيسر والجانب الأيسر من ظهرك، وغالبا ما يكون هذا الألم حاد مع حركة الذراع، ويمكن أن يسبب ألم عند محاولة الراحة أو النوم

هشاشة العظام قد تتطور أيضا في الجزء العلوي الخلفي بين عظام العمود الفقري الخاص بك، وتبدأ هذه الحالة تدريجيا وتزداد سوءا مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أن هشاشة العظام يمكن أن تؤثر على المفاصل المتعددة، مما يؤثر غالبا على جانب واحد من الجسم

أما التهاب المفاصل الروماتيدي هي حالة تجعل جسمك بالخطأ يقوم بالهجوم على الأنسجة الصحية، مما قد يسبب ألم في الكتف الأيسر وآلام الظهر

كسور الكتف

يسبب كسر الكتف الألم الشديد، ووفقا للأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام فإن كسر الكتف هو أقل من 1% مقارنة بكسور العظام الأخرى

وعلى الرغم من أن الكسور في الكتف نادرة إلا أنها تكون مؤلمة للغاية، وغالبا ما تكون مصحوبة بإصابات أخرى صادمة مثل الارتجاج، أو ثقب الرئتين أو تلف الحبل الشوكي، وتعتبر الصدمات القوية كالتي تحدث بسبب السيارات من أسباب كسور الكتف

اسباب الم الكتف الايسر الأخرى

عليك أن تعلم عزيزي القاريء أن الم الكتف الأيسر لا يحدث للأسباب السابقة فقط، بل يمكن أن يحدث نتيجة لعدد من الأسباب الأخرى، والتي تتمل في:

النوبة القلبية، حيث يمكن أن تتسبب في بعض الأحيان الشعور بألم في منطقة الظهر والكتف الأيسر

السرطان الابتدائي أو الورم الخبيث، والذي يمكن أن يؤثر على منطقة الظهر والكتف ويسبب الألم، ولكن هذا أمر نادر الحدوث

سرطان الرئة أن يسبب إحالة الألم إلى الجزء الأيسر العلوي، ولكن في حالات نادرة فقط

ضرورة استشارة الطبيب

ولأن اسباب الم الكتف الايسر كثيرة ومتنوعة، وقد تشير لحالات خطيرة، لذا يتوجب إسشارة الطبيب في حالة شعرت بارتفاع درجة الحرارة، أو عدم القدرة على تحريك الكتف، أو استمرار الألم، أو الشعور بحرارة حول مفصل الكتف، أو استمرار الألم لأكثر من أسبوعين

ويجب التماس العناية الطبية الفورية، إذا واجهت هذا الألم دون وجود إصابة، لأن هذا الألم قد يكون نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ومن الأعراض التي قد تحدث بجانب ألم الكتف:

الشعور بالضغط مع ألم في الذراع أو الفك

ويجب عليك التوجه للطبيب أو إلى الطواريء فوراً في حالة تعرضت لإصابة في الكتف، وكان هناك نزيف، أو تورم، أو أنسجة مكشوفة