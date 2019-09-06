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باكستان تستعد للحصول على مقاتلات Mirage V من مصر

باكستان تستعد للحصول على مقاتلات Mirage V من مصر
http://almnatiq.net/?p=770255
المناطق - وكالات

المناطق – وكالاتتستعد باكستان لتوقيع عقد مع مصر لشراء مقاتلات Mirage V المصرية “حورس”، الخارجة عن الخدمة.

ووفقا للمصادر، فمن المتوقع أن يبرم سلاح الجو الباكستاني عقدا مع مصر لشراء طائرات مقاتلة من طراز Dassault Mirage-V المطورة، حيث كان البلدان يتفاوضان على العقد لسنوات والآن قد يرى العقد النهائي النور لأن سلاح الجو الباكستاني يريد هذه الطائرات المقاتلة لتعزيز أسطوله الحالي منها.

وقال أحد المطلعين على المفاوضات: “المفاوضات لشراء 36 طائرة من هذا النوع بلغت تقريبا المرحلة النهائية، هذه الطائرات قد خرجت من الخدمة في القوات الجوية المصرية منذ فترة طويلة، لذلك سوف تقوم باكستان بتجديدها قبل إدخالها للخدمة”.

وقالت المصادر إن باكستان ستعمل على ترقية هذه الطائرات قبل تشغيل عدد قليل منها، كما حدث في الماضي عندما قامت بترقية العشرات من طائرات Mirage-III / Vs بالرادارات الإيطالية وغيرها من الإلكترونيات في مصنع Mirage Rebuild Factory لتطوير مقاتلات الميراج، الذي أنشأته القوات الجوية الباكستانية في عام 1978.

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