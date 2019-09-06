احدث الأخبار

“إيجار”: 1150 عقد المعدل اليومي للتوثيق في الشبكة
أبرز المواد
 “البلديات” تطرح 4500 فرصة استثمارية في 13 قطاعا عبر تطبيق «فرص»
أبرز المواد
 “ناسا” تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب
أبرز المواد
 تصفيات يورو 2020 : المنتخب الإسباني يتغلب على نظيره الروماني
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
أبرز المواد
 باكستان تستعد للحصول على مقاتلات Mirage V من مصر
أبرز المواد
 دراسة: الذكاء الصناعي سيترك 12 ساعة عمل فقط أسبوعيا للبشر
أبرز المواد
 أسباب ألم الكتف الأيسر … بعضها خطير!
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة إزالة المبنى القديم لـ “وزارة الإعلام” في جدة
أبرز المواد
 وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والمملكة يشيدون بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق برنامج التوازن المالي
أبرز المواد
 تفاصيل عن سبب وفاة نجل مرسي.. والنيابة تأمر بالتشريح
أبرز المواد
 مباحثات سعودية باكستانية في إسلام آباد لمناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعدين
أبرز المواد
“إيجار”: 1150 عقد المعدل اليومي للتوثيق في الشبكة

“إيجار”: 1150 عقد المعدل اليومي للتوثيق في الشبكة

أبرز المواد
“البلديات” تطرح 4500 فرصة استثمارية في 13 قطاعا عبر تطبيق «فرص»

“البلديات” تطرح 4500 فرصة استثمارية في 13 قطاعا عبر تطبيق «فرص»

أبرز المواد
“ناسا” تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب

“ناسا” تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب

أبرز المواد
تصفيات يورو 2020 : المنتخب الإسباني يتغلب على نظيره الروماني

تصفيات يورو 2020 : المنتخب الإسباني يتغلب على نظيره الروماني

أبرز المواد

تصفيات يورو 2020 : المنتخب الإسباني يتغلب على نظيره الروماني

تصفيات يورو 2020 : المنتخب الإسباني يتغلب على نظيره الروماني
http://almnatiq.net/?p=770260
المناطق - وكالات

واصل المنتخب الإسباني سلسلة انتصاراته بفوزه على نظيره الروماني (2-1) في عقر داره اليوم وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.
وأحرز هدفي الماتادور الإسباني كل من المدافع سيرجيو راموس، والمهاجم باكو ألكاسير، في الدقيقتين (29 من ضربة جزاء، و47) على الترتيب.
وسجل الروماني فلوران إندوني هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة بوخاريست.
وحقق منتخب إسبانيا بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بمفرده، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه السويدي الذي تغلب بدوره خارج أرضه على منتخب جزر فاروه برباعية نظيفة، في وقت سابق من مساء اليوم أيضا.
ويشغل منتخب رومانيا المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة، خلف صاحب المرتبة الثالثة، منتخب النرويج الذي فاز بدوره على ضيفه المالطي بهدفين من دون رد.

روابط ذات صلة

“إيجار”: 1150 عقد المعدل اليومي للتوثيق في الشبكة

“إيجار”: 1150 عقد المعدل اليومي للتوثيق في الشبكة
“البلديات” تطرح 4500 فرصة استثمارية في 13 قطاعا عبر تطبيق «فرص»

“البلديات” تطرح 4500 فرصة استثمارية في 13 قطاعا عبر تطبيق «فرص»
“ناسا” تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب

“ناسا” تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*