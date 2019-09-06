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“شرطة الشرقية”: الإطاحة بمطلق النار على سور مبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته إمفيتامين وحشيش

“شرطة الشرقية”: الإطاحة بمطلق النار على سور مبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته إمفيتامين وحشيش

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“شرطة الشرقية”: الإطاحة بمطلق النار على سور مبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته إمفيتامين وحشيش

“شرطة الشرقية”: الإطاحة بمطلق النار على سور مبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته إمفيتامين وحشيش
http://almnatiq.net/?p=770289
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 5:30 من صباح يوم الخميس 6 / 1 / 1441هـ، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش مما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، حيث تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم بفضل من الله القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، وضبط (4) أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين بحوزته، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.
وبين أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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