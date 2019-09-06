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الكشف عن “أول فندق فضائي في العالم “

الكشف عن “أول فندق فضائي في العالم “
http://almnatiq.net/?p=770294
المناطق - وكالات

كشف تقرير جديد عن أول فندق فضائي تجاري في العالم بمثابة سفينة رحلات سياحية مدارية، تحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما بحسب روسيا اليوم . وستقوم محطة Von Braun الفضائية، التي صممتها مؤسسة Gateway Foundation، ببناء الفندق استنادا على التكنولوجيا المستخدمة في محطة الفضاء الدولية.ومع ذلك، سيحظى فندق الفضاء بجاذبية صناعية، ما يجعل كلا من الزيارة والعيش طويل الأجل فيه، أكثر متعة، على عكس المحطة الفضائية التي تحظى بانعدام الجاذبية.

وسيكون الفندق على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر.وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى، بحسب The Gateway Foundation.

وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة.وسيوفر الفندق خدمات شبيهة بالرحلات التي تقام في السفن البحرية، مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية.

وتهدف مؤسسة The Gateway Foundation إلى تشغيل محطة Von Braun الفضائية بحلول عام 2025، حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع.وقال تيم ألاتوري، مؤسس The Gateway Foundation: “في النهاية، سيكون الذهاب إلى الفضاء عرضا مغريا يختاره الناس لقضاء عطلتهم، مثل الذهاب في رحلة بحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني”.

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