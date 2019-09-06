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مارادونا على أعتاب العودة إلى الدوري الأرجنتيني

مارادونا على أعتاب العودة إلى الدوري الأرجنتيني
http://almnatiq.net/?p=770296
المناطق - وكالات

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أنه قد يشرف على تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا، الذي يعاني حاليا في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وقال مارادونا، الذي خضع في يوليو الماضي لجراحة ناجحة في ركبته، في فيديو نشره محاميه ماتياس مورلا على موقع “تويتر”: “خضعت لجراحة أخيرا. حصلت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن أخيرا لم أتحدث مع أحد”.

وأضاف المحامي في تصريح صحفي: “فكرة التدريب في الأرجنتين تغري مارادونا. هناك استعداد جيد لرئيس خيمناسيا (غابريال بيليغرينو). بنسبة 80 بالمئة سيدرب مارادونا خيمناسيا”.

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في يونيو لظروف صحية، بعد 9 أشهر فقط من تسلمه مهامه.

وتسلم مارادونا (58 عاما) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر 2018 خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب، وتمكن من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، لكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الإيطالي، الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، مشاكل على الصعيد الصحي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لا سيما بعد زيادة وزنه بشكل كبير.

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