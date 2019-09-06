الهلال يمهد صفقة فلامينجو مع مهاجم الإنتر

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أشار موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أمس، إلى اقتراب إدارة فلامنجو من التوقيع النهائي مع جابرييل باربوسا مهاجم إنتر ميلان المعار إلى صفوف الفريق البرازيلي، بحسب “الرياضية”.

وانتقل «جابي جول» إلى فلامنجو بنظام الإعارة حتى نهاية عام 2019، لكن النادي البرازيلي يريد تحويل الإعارة إلى بيع نهائي بعد انتقال جوستافو كويلار إلى الهلال.

وحصل فلامنجو على حوالي 7.5 مليون يورو من بيع كويلار إلى النادي السعودي، لذلك بدأ ممثلو النادي في مفاوضات رسمية مع إدارة إنتر ميلان لحسم صفقة انتقال باربوسا مقابل 18 مليون يورو.

يذكر أن جابرييل يقدم أداء مميز تحت قيادة البرتغالي خيسوس مدرب الفريق، مما يجعله قريباً من الاستمرار في الدوري البرازيلي وعدم العودة إلى إيطاليا.