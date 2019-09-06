واشنطن: متمسكون بتشديد العقوبات على إيران

المناطق - وكالات

أعلن مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون الجمعة أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.

وأوضح قائلاً:” لا نزال نعتقد أن تطبيق العقوبات على إيران أمر مهم لدفعها للجلوس في المفاوضات

كما أشار إلى عقد محادثات أميركية فرنسية في باريس السبت من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج.

إلى ذلك، قال جود ديري أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه الرسمي ليل الخميس الجمعة: “إن الرئيس ترمب اتصل بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقد اتفق الرئيسان على أنه من الضروري إكمال المفاوضات بشأن الضريبة على المبيعات الرقمية، فضلاً عن ضرورة الحد من تصرفات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في الخليج.”

وأضاف أن ا”لرئيس الأميركي أوضح لنظيره الفرنسي أن الغاء العقوبات الأميركية على إيران لن يحصل في هذه المرحلة.”