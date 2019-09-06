«الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»

«الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»

أبرز المواد
خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم

خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم

أبرز المواد
الكشافة السعودية تُشارك بالمؤتمر الكشفي العربي في شرم الشيخ

الكشافة السعودية تُشارك بالمؤتمر الكشفي العربي في شرم الشيخ

منطقة الرياض
غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

أبرز المواد

واشنطن: متمسكون بتشديد العقوبات على إيران

واشنطن: متمسكون بتشديد العقوبات على إيران
http://almnatiq.net/?p=770317
المناطق - وكالات

أعلن مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون الجمعة أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.

وأوضح قائلاً:” لا نزال نعتقد أن تطبيق العقوبات على إيران أمر مهم لدفعها للجلوس في المفاوضات

كما أشار إلى عقد محادثات أميركية فرنسية في باريس السبت من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج.

إلى ذلك، قال جود ديري أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه الرسمي ليل الخميس الجمعة: “إن الرئيس ترمب اتصل بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقد اتفق الرئيسان على أنه من الضروري إكمال المفاوضات بشأن الضريبة على المبيعات الرقمية، فضلاً عن ضرورة الحد من تصرفات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في الخليج.”

وأضاف أن ا”لرئيس الأميركي أوضح لنظيره الفرنسي أن الغاء العقوبات الأميركية على إيران لن يحصل في هذه المرحلة.”

روابط ذات صلة

«الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»

«الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»
خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم

خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم
غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*