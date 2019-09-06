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غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

أبرز المواد

غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين

غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين
http://almnatiq.net/?p=770320
المناطق - الرياض

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في مركز التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة إنهاء التنسيق مع 9 شركات ومؤسسات وجهات إعلامية أبدت رغبتها في شغل 226 وظيفة، خصصت منها 76 وظيفة للرجال و150 وظيفة نسائية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستبدأ الأسبوع القادم الموافق للفترة من 8 إلى 12 سبتمبر في كل من غرفة الرياض ومقر الشركات المعلنة عن الوظائف.
وأكد أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني، الرامية لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل في سبيل زيادة ودعم التوطين، مشيداً بالرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيس من التنمية الوطنية.
وبين المهندس الشثري أن الوظائف المطروحة هي : مشرف مركز ، محاسب ، مسؤول مبيعات ، تصميم داخلي ، مدير مالي ، مدير تطوير أعمال ، إداري عقود ، مدير مشاريع ، مدير للإدارة الهندسية ، موظفين تقنية معلومات ودعم فني، ولمعرفة التفاصيل ومواعيد المقابلات الدخول إلى بوابة التوظيف – فرص وظيفية- عبر الرابط : http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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