الكشافة السعودية تُشارك بالمؤتمر الكشفي العربي في شرم الشيخ

شرم الشيخ – مبارك الدوسري

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غداً السبت مُشاركتها في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ، في مدينة شرم الشيخ ، ويستمر حتى يوم الخميس القادم .

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن جمعية الكشافة العربية السعودية قد استعدت لهذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” حيث ستُقدم ورقة عمل في ذلك الموضوع ، كما وزعت أعضاء الوفد بحسب تخصصاتهم على ورش عمل مسارات الخطة الاستراتيجية للثلاثية 2021 – 2023 والتي تشمل تجديد الكشفية، والوصول للجميع ، وتعزيز صورة الكشفية ، والحوكمة ودعم الجمعيات ، وسيعرض الوفد السعودي تجربته في معسكرات خدمة الحجاج التي اُختيرت ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية في مجال خدمة وتنمية المجتمع .

وأضاف الفهد أن الكشافة السعودية ستُشارك بمعرض كشفي يتضمن نماذج من المبادرات الكشفية الوطنية في مجال التنمية المستدامة ، بالإضافة الى المشاركة في اليوم العربي الذي سيعرض فيه الوفد جزء من الموروث الشعبي والثقافي للمملكة .

من جهته أوضح الأمين العام للجمعية عضو الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن جدول أعمال المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الحركة الكشفية العربية، ومنها إنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016م حتى أغسطس 2019م، وتقارير المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، والمنظمة الكشفية العربية، والمركز الكشفي العربي، بيت الكشافة العربي الجديد، وصندوق التمويل الكشفي العربي ، كما سيبحث المؤتمر الأحداث الكشفية العربية القادمة، واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.