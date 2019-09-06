خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم

القى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط خطبة الجمعة بحمد الله والثناء عليه.

واستهل فضيلته الخطبة أيها المسلمون: الرغبةُ في الخيرِ، والدأبُ في طلبه، وطرقُ أبوابه، وسُؤالُ الله التوفيق وحُسن المعونة على بلوغ أقصى الغاية فيه، شأنُ كل أوَابٍ حفيظ، ودَيدَنُ من خشِيَ الرحمنَ بالغيبِ، وابتغَى الوسيلةَ إلى رضوانِ ربِّه الأعلى بكل محبوبٍ لديه، أرشدَ وهدَى عبادَه إليه، وحثَّهم على إصابة حظِّهم منه، والتزوُّد منه بنصيبٍ وافرٍ يصحَبهم في سيرِهم إلى لقائه، أملاً في نزولِ دار كرامته، والظَّفَر بكريم موعوده، والتنعُّم بالنظَر إلى وجهه الكريم في جنةٍ عرضُها السماوات والأرضُ، أُعِدَّت للمتقين.

كما اكد فضيلته على فعل الخير بعد الحج فقال: وإذا كان المسلمُ قد ختمَ عامَه بعبادة ربِّه المُتمثِّلة في حجِّ بيته والعُمرة، وذكره – سبحانه – في أيام التشريق، والتقرُّب إليه بذبح ونحر الهدي والأضاحي، وبصيام يوم عرفة من غير الحاجِّ، وغيرها من القُرَب الواقعة في شهر ذي الحجَّة آخر شهور العام؛ فإنه يفتتِح عامَه بعبادة ربِّه المُتمثِّلة في صيام شهر الله المُحرَّم أول شهور العام، الذي أخبر النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – أن صيامَه أفضلُ الصيام بعد رمضان، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه وأصحابُ السنن في سننهم.

وحث فضيلته حيث قال: وآكَدُ الصيام في شهر الله المُحرَّم – يا عباد الله -: صوم يوم عاشوراء؛ فإن فيما ورد من الجزاء الضافِي والأجرِ العظيم لمن صامَ يوم عاشوراء، من مثلِ ما أخرجَه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سُئِل عن صوم عاشوراء، فقال: “ما رأيتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – صامَ يومًا يتحرَّى قبلَه على الأيام إلا هذا اليوم – يعني: يوم عاشوراء -، وهذا الشهر – يعني: رمضان -“.

ومن مثل ما أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه عن أبي قتادة – رضي الله عنه – أن رجلاً سألَ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «أحتسِبُ على الله أن يُكفِّر السنةَ التي قبلَه».

واختتم فضيلته خطبته بقوله: فيا عباد الله: إن في صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم عاشوراء، وإن في صوم نبيِّ الله موسى – عليه السلام – من قبله شُكرًا لله تعالى على منِّه بنصر موسى وقومه، وإغراق فرعون وقومه؛ إن فيه لدليلاً بيِّنًا على لُزوم شُكر الله على نعمه، بطاعته استدِامةً للنعمة، وأملاً في المزيد منها الذي وعدَ الله به الشاكرين لأنعُمِه بقوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

فاحرِصوا – عباد الله – على شُكر الله على نعمه، بالعمل على مرضاته، وتجنُّب أسباب غضبه وعقابه، وصوموا مع يوم عاشوراء يومًا قبله أو يومًا بعده؛ فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التاسعَ»؛ أخرجه مسلمٌ في صحيحه.