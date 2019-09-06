«الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»

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كشفت مصادر وفقا لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة بدأت تطبيق العلاج بأجر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتنسيق جار لتحديد المرافق الصحية التي ستقدم الخدمة للمرضى حاملي وثائق التأمين الطبي، وتحديد التكلفة المناسبة للخدمات الصحية المقدمة.

وأوضحت وزارة الصحة، ردا على استفسار «عكاظ»، أنه تم تطبيق العلاج بأجر في عدد من المراكز الصحية، ويجري التنسيق مع مجلس الضمان الصحي لتحديد المرافق الصحية، التي ستقدم الخدمة للمرضى حاملي وثائق التأمين الطبي، وتكلفة الخدمات التي ستقدم لهم. يذكر أن الصحة طبقت العلاج بأجر في المستشفيات العامة منذ سنوات، وتقدم الخدمة بأجر لغير السعوديين، ويذهب جزء من ريعها لتحسين المنشآت الصحية التي تطبق العلاج بأجر.