احدث الأخبار

أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين
منطقة عسير
 مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل
أبرز المواد
 ماتيس يكشف تفاصيل جديدة عن دور إيران بمحاولة اغتيال الجبير.. ورد فعل أوباما
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر
أبرز المواد
 هيئة المحامين
أبرز المواد
 البعيجان في خطبة الجمعة: عام انقضى ختمت أعماله وطويت صفائحه فهنيئاً لمن اغتنم فرصته وربح وقته وأصلح عمله
أبرز المواد
 التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة صعدة
أبرز المواد
 النائب العام: المملكة قبلة العالم الإسلامي وتفخر بأن تنظم مثل هذه المسابقات القرآنية
أبرز المواد
 «الصحة» تبدأ تطبيق العلاج ب«أجر» لغير السعوديين في «مراكز الرعاية»
أبرز المواد
 خياط في خطبة الجمعة: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرم
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تُشارك بالمؤتمر الكشفي العربي في شرم الشيخ
منطقة الرياض
 غرفة الرياض تعلن طرح 226 وظيفة للجنسين
أبرز المواد
أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين

أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين

منطقة عسير
مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل

مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل

أبرز المواد
ماتيس يكشف تفاصيل جديدة عن دور إيران بمحاولة اغتيال الجبير.. ورد فعل أوباما

ماتيس يكشف تفاصيل جديدة عن دور إيران بمحاولة اغتيال الجبير.. ورد فعل أوباما

أبرز المواد
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

أبرز المواد

التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة صعدة

التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=770336
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل

مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل
ماتيس يكشف تفاصيل جديدة عن دور إيران بمحاولة اغتيال الجبير.. ورد فعل أوباما

ماتيس يكشف تفاصيل جديدة عن دور إيران بمحاولة اغتيال الجبير.. ورد فعل أوباما
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*