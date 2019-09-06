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مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

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مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير يتابع الوضع الصحي لحادثة التسمم الغذائي في بللسمر
http://almnatiq.net/?p=770346
المناطق - أبها

تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري مع مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفي بللسمر العام للاطئمنان على الوضع الصحي لحادثة أشتباة  تسمم غذائي 23 شخصا ووجة بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية اللازمه
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير بالنيابة / سعيد مداوي الاحمري لافتا بان الحالات كانت تعاني من قيئ والام بالبطن واسهال متكرر تم التعامل معها باعطاء المحاليل والأدوية اللازمه من قبل اطباء الطوارئ واستشاري الباطنة وأخصائى الأطفال وبأخذ التاريخ المرضي للحالات تبين تناولها وجبة غذائية من احد المطعم حيث  ابلاغ الطب الوقائي وقام باخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات كما تم استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصه على الفور لأخذ لهم عينات دم وبول وبراز.وعينة من الحلق للفحص وعمل المزرعه. ولفت المتحدث بأن اجمالي عدد الحالات حتى اخر تحديث وصلت  23 حاله حيث كانت اخر حالة لقسم الطواري عند الساعة 12:20 من مساء اليوم الجمعه موزعة على اقسام التنويم منها
8 حالات رجال
9 حالات نساء
6 حالات اطفال
وضعها الصحي  مستقر  ولله الحمد فيما غادر المستشفي حتى اعداد البيان حالة واحدة وباقي الحالات  في أستجابه للخطة العلاجية.

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