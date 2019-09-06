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مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل

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هيئة المحامين

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مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل

مبادرة أمير حائل تؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل
http://almnatiq.net/?p=770351
المناطق - حائل

بادر أمير حائل بتأهيل  2000 شاب وفتاة لسوق العمل،وذلك في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة ،التي تكفل بهما مجموعة الأهلي الطبية و مجموعة التخصيص الطبية، حيث استفاد ١٠٠٠ شاب وفتاة في المرحلة الأولى،و١٠٠٠ شاب وفتاة بالمرحلة الثانية، تنوعت فيها الدورات الإدارية من المراسلات والعلاقات والتقارير والمحاسبة وغيرها ……)

كما اعلنت غرفة حائل عبر منصتها بتويتر عن انطلاق المرحلة الثالثة والتى تكفل بها الشيخ زياد الجميعة .

الجدير بالذكر أن أمير حائل عبدالعزيز بن سعد قد  دشن خمس مبادرات لتأهيل الشباب والشابات كل مرحلة تضم ١٠٠٠ شاب وفتاة

كما أكد نائب رئيس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل  عبدالله العديم  أن هذه المبادرات تشهد اقبالاكبيراً من الشباب والفتيات .

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هيئة المحامين

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