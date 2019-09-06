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أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين

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أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين

أمانة عسير تنجز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بلعصان و سلطان و الموظفين
http://almnatiq.net/?p=770354
المناطق - أبها

أنجزت أمانة منطقة عسير أعمالها بعدد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها بنسبة 100% .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور و ليد الحميدي بأن المشاريع شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة و عبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق .

مؤكداً بأن مشاريع السيول ستسهم في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

و نوه الى إن الأمانة تنفذ حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة بمدينة أبها و التي تهدف الامانة من خلالها تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.

و بين وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس أحمد ناصر بإن مشاريع درء اخطار السيول و تصريف مياه الامطار التي تم إنجازها شملت طريق الطائف و وادي لعصان و حي العرين و مدينة سلطان و حي الموظفين و البديع و طريق الميه .

و جاءت تلك المشاريع بقيمة اجمالية بلغت 16.496.200 مليون ريال حيث تأتي ضمن أعمال أمانة منطقة عسير لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الامطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم مواقع و احياء متفرقة بمدينة أبها .

علما بأن الأمانة قد أنهت كافة الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها و جاري العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بدرء اخطار السيول و شبكات تصريف مياه الامطار .

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