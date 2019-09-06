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بلدية سلطان تغلق 8 منشآت مخالفة

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بلدية سلطان تغلق 8 منشآت مخالفة

بلدية سلطان تغلق 8 منشآت مخالفة
http://almnatiq.net/?p=770357
المناطق - أبها

واصلت بلدية مدينة سلطان الفرعية حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية تحت شعار “حملة الرقابة البلدية ” .

حيث أغلقت البلدية خلال الأسبوع الماضي 8 منشأة مخالفة بعد عدة جولات تفتيشية ضبطت خلالها عدة مخالفات صحية .

وأكدت بلدية مدينة سلطان الفرعية حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم فيها المراقبين ميدانيا .

وشددت البلدية على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته موضحة بأن متابعة البلدية مستمرة سعيا منها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة .

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بتوجيه ومتابعة من قبل أمين مطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي نص على ضرورة وضع خطة رقابية محكمة لكافة البلديات و ذلك لمراقبة المنشآت الصحية و التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت و ذلك حرصا منه لأجل ضمان سلامة ما يقدم لسكان منطقة عسير وزوارها.

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