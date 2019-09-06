4388 سعودياً دخلوا سوق العمل في يوليو

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس (الخميس)، عن التحاق 4388 سعودياً وسعودية بسوق العمل خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، منهم 2324 من الإناث و2064 من الذكور.

وأعلن صندوق «هدف» إيداع 458 مليون ريال (122 مليون دولار) في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، وذلك عن شهر أغسطس (آب) الماضي.

وكشف «هدف»، عن أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» بلغ 156.617 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 140.050 ألف مستفيد ومستفيدة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق، بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وقال البرنامج، إنه يحرص على دعم وتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، بإطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في مختلف المدن؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.