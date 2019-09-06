تدريب وتطوير لـ السجناء والمفرج عنهم واسرهم

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وقع نادي أفاق المعرفة للمدربين بالمدينة المنورة اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم (تراحم) بالمدينة المنورة, بهدف تنفيذ البرامج التدريبة التطويرية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع بما يحقق مبدئ العدالة والصفح والانصاف وحفظ حقوق الفئات المستهدفة في المجتمع, واتاحة فرصة التدريب للفئات المستهدفة.



وشكر رئيس مجلس إدارة نادي أفاق المعرفة الأستاذ مصطفى بن صديق سليهم الأستاذ طايع بن سعد العنزي رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم (تراحم) بالمدينة المنورة على التعاون والتطلعات التي تم بنائها في هذه المبادرة المباركة والشراكة المثمرة بإذن الله لخدمة التدريب في المدينة المنورة بشكل عام وللفئة الغالية على الوطن من السجناء والمفرج عنهم واسرهم وحقهم في الحصول على برامج تدريبية وتطويريه مخصصة تؤهلهم لسوق العمل بالإضافة إلى منسوبي اللجنة, كما سيتم تنظيم مهرجانات وملتقيات تدريبية تطويرية.

والجدير بالذكر أن من أهداف النادي عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة واللجان والهيئات والجمعيات لتوسيع دائرة التدريب في المدينة المنورة لتحقيق النفع المجتمعي عبر عقد الدروات التدريبة التطورية المستمرة.