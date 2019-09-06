مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

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تمكن فريق من العلماء لأول مرة من العثور على تراتبية جينية مرتبطة باستخدام اليد اليسرى

ويرى العلماء أن هذه السلسلة الجينية مؤثرة أيضا بشكل كبير في عمل الدماغ البشري، خاصة فيما يتصل باستخدام اللغات للحديث

وكشف فريق البحث التابع لجامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتمتعون بمهارات كلامية أكبر من الآخرين، وهذه محصلة السلسلة الجينية المؤدية لاستخدام اليد اليسرى

ورغم ذلك تبقى هناك أسرار وأسئلة كثيرة لم تتمكن الدراسة من الإجابة عنها فيما يختص بالعلاقة بين طريقة عمل الدماغ البشري واستخدام إحدى اليدين أكثر من الأخرى

هناك ما يقرب من 10 في المائة من البشر يستخدمون اليد اليسرى بشكل أساس أكثر من اليمنى، وكشفت الدراسات السابقة أن العوامل الوراثية والجينية الموروثة من الأبوين تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر

رغم ذلك لم تتمكن البحوث العلمية من كشف كل أسرار هذا الأمر حتى الآن

وقام فريق البحث بالعودة إلى البنك البيولوجي البريطاني ومراجعة سجلات نحو 400 ألف شخص واكتشف أن أكثر من 38 ألفا منهم يستخدمون اليد اليسرى

ووجد الفريق أن الطفرات تحدث في السلسلة الجينية المعقدة التي تنظم داخل خلايا الجسم، التي تسمى “سايتوسكيليتون” أي الهيكل الخلوي

وتتبع العلماء بحسب “بي بي سي” نوعا مشابها من السلاسل الجينية في الحلزونات، يؤدي إلى تغيير في تشكيل الهيكل الخلوي، بحيث تصبح انحناءات المصادفة مائلة نحو اليسار بدلا عن اليمين

لكن هذا الاختلاف يؤثر بشكل كبير في الحلزونات، لأن الحلزونات ذات الأصداف المائلة نحو اليمين لا يمكنها التكاثر جنسيا مع الحلزونات ذات الأصداف المائلة نحو اليسار بسبب اختلاف موقع الأعضاء التناسلية لكل منها

وأوضحت الدراسات لصور الأشعة التي حصل عليها فريق البحث من البنك البيولوجي البريطاني أن “السايتوسكيليتون” يسهم في تغيير بنية المادة البيضاء في الدماغ

وقالت جوينايلي دواود، وهي من الباحثين المشرفين على الدراسة، “لأول مرة في تاريخ الإنسانية نكتشف أن السايتوسكيليتون المسؤول عن استخدام إحدى اليدين يمكن رؤيته بوضوح في أنسجة المخ”

كما كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم قابلية أعلى بقليل من الآخرين للإصابة بمرض الفصام النفسي وقابلية أقل بقليل من الآخرين للإصابة بمرض باركينسون