احدث الأخبار

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي
أبرز المواد
 وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
أبرز المواد
 مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بمظاهرات شرقي غزة
أبرز المواد
 شاهد.. السناب الأمني من “قلب الحدث” يوثق لحظة تحرير غرامات مالية لعدد من المركبات المخالفة في الرياض !
أبرز المواد
 اختتام بطولة البولينج الفردية السابعة للسيدات
أبرز المواد
 ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 «الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات
أبرز المواد
 اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما
أبرز المواد
 الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!
أبرز المواد
 بالفيديو .. معلمات سعوديات يكشفن انطباعهن عن تجربتهن الأولى في تدريس البنين
أبرز المواد
“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

أبرز المواد
وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

أبرز المواد
مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

أبرز المواد
مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

أبرز المواد

شاهد.. السناب الأمني من “قلب الحدث” يوثق لحظة تحرير غرامات مالية لعدد من المركبات المخالفة في الرياض !

شاهد.. السناب الأمني من “قلب الحدث” يوثق لحظة تحرير غرامات مالية لعدد من المركبات المخالفة في الرياض !
http://almnatiq.net/?p=770388
المناطق_الرياض

وثق السناب الأمني، يوم أمس الخميس مقطع فيديو يرصد فيه لحظة القبض على عدة مركبات مخالفة على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما اظهر الفيديو تواجد أمني لعدد من دوريات المرور أثناء تحرير المخالفات على قائدي المركبات المخالفة، حيث تنوعت عدم وجود لوحات أمامية، بالإضافة للكتابة على السيارة ورسم الملصقات دون موافقة المرور.

ورصد الفيديو لحظة تحرير محاضر للمخالفات المرورية لإحدى المركبات حاول قائدها اقتحام الدوريات الأمنية والهرب منها، وتم تحرير مخالفة لعدم وجود لوحة أمامية بقيمة ٣٠٠٠ الاف ريال ومخالفة أخرى على نفس السيارة بالف ريال لوجود ملصقات، فيما تم احتجاز السيارات المخالفة.

روابط ذات صلة

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي
وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*