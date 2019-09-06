شاهد.. السناب الأمني من “قلب الحدث” يوثق لحظة تحرير غرامات مالية لعدد من المركبات المخالفة في الرياض !

المناطق_الرياض

وثق السناب الأمني، يوم أمس الخميس مقطع فيديو يرصد فيه لحظة القبض على عدة مركبات مخالفة على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما اظهر الفيديو تواجد أمني لعدد من دوريات المرور أثناء تحرير المخالفات على قائدي المركبات المخالفة، حيث تنوعت عدم وجود لوحات أمامية، بالإضافة للكتابة على السيارة ورسم الملصقات دون موافقة المرور.

ورصد الفيديو لحظة تحرير محاضر للمخالفات المرورية لإحدى المركبات حاول قائدها اقتحام الدوريات الأمنية والهرب منها، وتم تحرير مخالفة لعدم وجود لوحة أمامية بقيمة ٣٠٠٠ الاف ريال ومخالفة أخرى على نفس السيارة بالف ريال لوجود ملصقات، فيما تم احتجاز السيارات المخالفة.