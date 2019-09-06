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سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل

سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=770391
المناطق_الرياض

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس ، اجتماعه الدوري الثاني وذلك في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بالدمام برئاسة رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل.

وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن الاجتماع خلص إلى اعتماد عدة قرارات أبرزها إجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل، وإجراء قرعة الأدوار المتبقية في ديسمبر المقبل، واعتماد إطلاق رابطة دوري الدرجة الثانية.

وأشار إلى أن المجلس وافق على تقديم دعم مالي محدد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

وأبان القاسم أن المجلس اعتمد المقترح المقدم من لجنة الحكام بشأن مكافآت حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وبين أن الاجتماع استعرض التقارير الفنية والإدارية والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب الوطني الأول والفئات السنية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية، وأوصى مجلس الإدارة بتشكيل لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها وآلية تسجيل اللاعبين حيث تم تكليف لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة خلال أسبوعين، واعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية شهر نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد التاريخ لاحقًا، واعتماد مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية والمقدمة من إدارة التطوير والمبادرات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة اطلّع على التقارير المقدمة من رئيس اللجنة المالية عبدالله كبوها، والمشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، ومدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر.

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