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بالفيديو .. معلمات سعوديات يكشفن انطباعهن عن تجربتهن الأولى في تدريس البنين

بالفيديو .. معلمات سعوديات يكشفن انطباعهن عن تجربتهن الأولى في تدريس البنين
http://almnatiq.net/?p=770403
المناطق_متابعات

روت معلمات سعوديات تفاصيل تجربتهن في تعليم “البنين” ، وأكدن أنهن لديهن القدرة على احتواء طلاب مرحلة الصفوف الأولية من نواحٍ نفسية وتربوية وصولاً إلى التعليمية ، لأنهن يمتلكن مشاعر الأمومة حتى ولو لم يكنّ أمهات .

و قالت إحدى المعلمات في تقرير لـ “قناة العربية” ، أن “المعلمة قبل أن تكون معلمة هي أم وأخت؛ فهي قادرة على احتواء الطالب”.

وأضافت : “الطالب الصغير في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى الاستقرار النفسي بشكل أكبر، وأنا أرى أن المعلمة قادرة على احتوائه من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية”.

فيما أكدت معلمة أخرى أن المعلمة لديها مشاعر الأمومة في كل الأحوال حتى لو لم تكن أمّاً، فستحتوي الطفل الذي يحتاج لتلك المشاعر.

وأوضحت : “أؤيد إسناد تعليم الصفوف الأولية بنين للمعلمات”، مشيرة إلى أن “الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة تحتاج إلى احتواء نفسي بشكل أكبر وأهم من الناحية الأكاديمية والمعرفية والتعليمية”.

وقد وصفت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح، إطلاق مشروع مدارس الطفولة المبكرة بالقرار الشجاع والخطوة الرائدة التي تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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