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الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

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الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!
http://almnatiq.net/?p=770407
المناطق_الرياض

كشفت مصادر في النادي الأهلي، عن امتلاكهم أدلة، تثبت تورط الهلال، في تجاوزات خطيرة.

ونقلت صحيفة “البلاد”، عن المصادر تأكيدها بأن عبدالله بترجي، رئيس الأهلي السابق، يملك أدلة، على تفاوض نادي الهلال، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

بداية المفاوضات
وأشارت المصادر، إلى أن هذه المفاوضات، بدأت منذ الموسم الماضي، أثناء تواجد اللاعب في أحد معسكرات المنتخب الوطني، واستمرت حتى فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت مساء السبت الماضي.

وأوضحت أن هذه المفاوضات الهلالية، جعلت الحارس الشاب، يرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

شكوى ضد الهلال
وأعلنت المصادر، تقدم النادي الأهلي، بشكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة التي تتواجد مع بترجي، لوقف مثل هذه التجاوزات الخطيرة.

في حال تقدم الأهلي بالفعل، بأدلة تثبت تورط الهلال، في مفاوضات مع محمد الربيعي، قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سوف يكون معرض لعقوبات خطيرة، تهدد مسيرة الفريق، خلال الفترة القادمة.

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