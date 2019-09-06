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اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما

اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما
http://almnatiq.net/?p=770410
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قال ملك ماليزيا السابق إنه “يتأسف للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة” بعد أن تزوج من ملكة جمال روسية وتخلى عن عرشه.

شوهت العائلة

يقول السلطان محمد ، الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان ، أنه قد طلق زوجته ، لكن القضية كانت محاطة بالارتباك وتداول أنباء مغلوطة ، الأمر الذي دفع قصره الملكي لإصدار بيان رسمي لم يسبق له مثيل.

وقال السلطان محمد ، إن ملكة جمال موسكو السابقة “شوهت العائلة المالكة” .

ليس ابني

ولدى الزوجين ابن عمره أربعة أشهر ، يدعى ليون ، لكن السلطان يقول أن الطفل قد لا يكون طفله.

وقال بيان القصر الرسمي إن السلطان “يعرب عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة ” .

وأضاف البيان : “إن قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة للسلطان محمد الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

صور فاضحة

وتزوج الزوجان في حفل إسلامي سري في 7 يونيو من العام الماضي ، عندما كان محمد الخامس لا يزال يحكم ماليزيا ، ثم تبع ذلك حفل آخر في نوفمبر 2018 في موسكو ، تسربت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.

بدأت المخاوف تتنامى في ماليزيا بعد ظهور تقارير غاضبة حول ماضي ملكة الجمال ، بما في ذلك ظهورها مع روسي يظهر أنه تم تصويرها أثناء ممارسة علاقة في حمام سباحة.

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