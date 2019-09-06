احدث الأخبار

ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 «الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات
أبرز المواد
 اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما
أبرز المواد
 الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!
أبرز المواد
 بالفيديو .. معلمات سعوديات يكشفن انطباعهن عن تجربتهن الأولى في تدريس البنين
أبرز المواد
 تطبيق آلية جديدة لشحن الأمتعة بمطار الملك خالد لتوفير الوقت والجهد على المسافرين!
أبرز المواد
 شاهد : زواج يمني بفتاة أمريكية في ميشيغان يشعل التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي
أبرز المواد
 الخدمة المدنية : يُمنح الأب إجازة 3 أيام في حال رزق بمولود وللأم إجازة وضع 70 يوماً
أبرز المواد
 سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل
أبرز المواد
 آل جابر: جهود المملكة والإمارات هي الركيزة الأساسية في إنهاء أزمة جنوب اليمن
أبرز المواد
 تدريب وتطوير لـ السجناء والمفرج عنهم واسرهم
منطقة المدينة المنورة
ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
«الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات

«الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات

أبرز المواد
اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما

اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما

أبرز المواد
الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

أبرز المواد

ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

http://almnatiq.net/?p=770418
المناطق_الرياض

سفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 6 / 1 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3790173) مخالفاً، منهم (2959351) مخالفاً لنظام الإقامة، و(583602) مخالف لنظام العمل، و(247220) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (64157) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4498) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1562) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1530) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14922) وافداً مخالفاً، منهم (12634) رجُلاً، و (2288) إمرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (529491) مخالفاً، وإحالة (482600) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (630054) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (940100) مخالف.

روابط ذات صلة

«الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات

«الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات
اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما

اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما
الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*