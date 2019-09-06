اختتام بطولة البولينج الفردية السابعة للسيدات

حققت اللاعبة السعودية مشاعل العبدالواحد المركز السادس في البطولة الفردية السابعة للسيدات اليوم الجمعة والتي اقيمت في مدينة الرياض في المركز العالمي للبولينج وسط منافسة بين 41 لاعبة من دول مختلفة مثل الإمارات والفلبين.

وقد تأهلت مشاعل بعد خوضها ثلاث جولات حققت من خلالها المجموع المؤهل للمنافسة مع افضل 11 لاعبة في الجولة الثالثة (200، 362، 161 بمجموع 523 نقطة) وبفارق 28 يفصلها عن المركز الثالث.

وقامت الدكتورة رزان بكر عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للبولينج بتتويج اللاعبة إيرين تامولفا بكاس البطولة والميدالية الذهبية و 4000 ريال. بينما حلت اللاعبة كريستين كروز في المركز الثاني وحصلت عالميدالية الفضية ومبلغ 2000 ريال ، واللاعبة جينيس ديلا في المركز الثالث وحصلت عالميدالية البرونزية ومبلغ الف ريال. وتلتهم اللاعبة سوكورو ريفيرا في المركز الرابع و ريتشيل تيسمو في الخامس و مشاعل العبدالواحد في السادس، جيلا موندوي في السابع واخيرا إيرين أريل في الثامن.

وفي حديث مع اللاعبة مشاعل أعربت عن رضاها عما قدمته ولكن كانت تأمل تحقيق اداء افضل وقالت انها تقدمت كثيرا فنيا وخصوصا بعد مشاركتها في بطولة كاس العالم للسيدات ولأول مرة في لاس فيقاس قبل اسبوعين. وأضافت سعيدة بتطور مستويات منتخب السيدات السعودي للبولينج وباذن الله سنقدم مستويات افضل قريبا.

وعلى صعيد آخر يستعد الاتحاد السعودي لإستضافة البطولة الفردية الثامنة للسيدات في مدينة الخبر بصالة القصيبي نهاية سبتمبر.