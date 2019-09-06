احدث الأخبار

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي
أبرز المواد
 وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
أبرز المواد
 مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بمظاهرات شرقي غزة
أبرز المواد
 شاهد.. السناب الأمني من “قلب الحدث” يوثق لحظة تحرير غرامات مالية لعدد من المركبات المخالفة في الرياض !
أبرز المواد
 اختتام بطولة البولينج الفردية السابعة للسيدات
أبرز المواد
 ضبط (3790173) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 «الأونروا» تجني ثمار دعم السعودية ب62 مليون دولار.. افتتاح أكبر مستودع إمدادات
أبرز المواد
 اعترافات جديدة مفاجئة لملك ماليزيا السابق بشأن طلاقه من ملكة جمال موسكو .. وحقيقة نسب طفلهما
أبرز المواد
 الأهلي يشكو تجاوزات الهلال .. ويقدم الأدلة!
أبرز المواد
 بالفيديو .. معلمات سعوديات يكشفن انطباعهن عن تجربتهن الأولى في تدريس البنين
أبرز المواد
“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

أبرز المواد
وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

أبرز المواد
مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

أبرز المواد
مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

أبرز المواد

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بمظاهرات شرقي غزة

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بمظاهرات شرقي غزة
http://almnatiq.net/?p=770424
المناطق_وكالات

قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين وجرح العشرات، عندما أطلق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في مسيرات سلمية شرقي قطاع غزة، تنديدا بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين

وأسفر إطلاق النار عن مقتل الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما)، بالإضافة إلى شاب آخر لا يزال مجهول الهوية

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن 66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، من بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين من مسيرات العودة

وأوضح المصدر أن “عشرات المشاركين أصيبوا أيضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)” قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل

وينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين

روابط ذات صلة

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي
وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

وزارة الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*