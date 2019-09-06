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فيسبوك يحقق في تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين

فيسبوك يحقق في تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=770445
المناطق_متابعات

اعترفت إدارة شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بوجود قائمة تضم أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات نحو 200 مليون مستخدم على شبكة الإنترنت دون حماية.

وأكدت الشركة أنها تجري تحقيقًا دقيقًا لمعرفة المسؤول عن تجميع هذه الكمية من أرقام هواتف العملاء والمشتركين وأسماء المستخدمين المرتبطة بها وتركها دون حماية على الإنترنت.

وتضمنت هذه القائمة أرقام هواتف أكثر من 18 مليون مشترك في فيسبوك في بريطانيا وحدها.

وأعلنت شرطة المعلومات البريطانية أنها أخطرت نظيرتها الأيرلندية التي تضطلع بمهمة الرقابة على أنشطة فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.

وتم اكتشاف القائمة على أحد الخوادم على شبكة الإنترنت دون أن تكون محمية بأي نوع من كلمات السر وهو ما يعزز الافتراض بأنها لم تترك بهذا الشكل من قبل فيسبوك.

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