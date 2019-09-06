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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العام
http://almnatiq.net/?p=770454
المناطق _ وكالات

أعلنت الوكالة لدولية للطاقة الذرية في بيان اليوم أن حكومات الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا قدمت مرشحين لمنصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظي الوكالة، وذلك لخلافة المدير العام السابق الراحل يوكيا أمانوو.
و رشحت الأرجنتين رافائيل ماريانو غروسي وبوركينا فاسو لاسينا زيربوو ورومانيا كورنيل فرون ورشحت سلوفاكيا السيدة مارتا شياكوفا.
وتم ترشيح المرشحين الأربعة وفقًا لإجراءات تعيين مدير عام جديد وافق عليه مجلس الإدارة في 1 أغسطس بعد وفاة المدير العام يوكيا أمانو.
وقرر مجلس الإدارة أن 5 سبتمبر هو الموعد النهائي لاستلام الترشيحات وأبلغت رئيسة مجلس الإدارة لينا الحديد، سفيرة الأردن اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالترشيحات التي تلقتها بحلول هذا الموعد النهائي.

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