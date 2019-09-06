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حرس الحدود ينقذ ثلاثة مقيمين ومواطنة من الغرق بالقحمة بمنطقة عسير

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حرس الحدود ينقذ ثلاثة مقيمين ومواطنة من الغرق بالقحمة بمنطقة عسير

حرس الحدود ينقذ ثلاثة مقيمين ومواطنة من الغرق بالقحمة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=770460
المناطق _ عسير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير اليوم من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين هم امرأة وطفلين من الجنسية المصرية, من الغرق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ النهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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