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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
http://almnatiq.net/?p=770463
المناطق _ الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التشكيل الوزاري الجديد.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له، عن ترحيبه بالتشكيل الوزاري، وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلام والأمن والتنمية للسودان العزيز ، مؤكدا وقوف المنظمة مع جمهورية السودان، في عملية إعادة البناء وتحقيق السلام والأمن.

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