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حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=770472
الدمام _ فهد المريخي
تمكن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، يوم الجمعة ٧ /١ /١٤٤١هـ من إنقاذ عائلة مكونة من ثمانية أشخاص من الجنسية الباكستانية واتضح انهم رجلان و ثلاثة نساء وثلاثة أطفال علقت سيارتهم بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع سلوى .
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم/ عبدالملك بن عبد العزيز العبدالقادر بأنه ورد بلاغ عن طريق هاتف طوارئ حرس الحدود ٩٩٤ من مقيم باكستاني الجنسية يفيد بأن سيارته علقت بالرمال شمال غرب ميناءالعقير.
 وأضاف” على الفور، تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع سلوى بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي(DMRCC)، لتقديم المساعدة اللازمة ، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد”.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر،  وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة متمنياً السلامة للجميع.

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