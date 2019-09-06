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مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل

مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل

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مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل

مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل
http://almnatiq.net/?p=770476
الجوف _ محمد الحسن

نجح الفريق الإسعافي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف والذي يعمل بمحافظة طبرجل من التدخل السريع بإنقاذ أحد اللاعبين أثناء تعرضه لإصابة خطيرة في المباراة المقامة عصر اليوم الجمعة بين فريقي القريات وطبرجل .
وفي تفاصيل الحادثه انه وبعد تعرض أحد اللاعبين لإصابه ادخلته في حالة إغماء تدخلت الفرقة الإسعافية المتواجده بالموقع وذلك ضمن مشاركات الهيئة في المناسبات الرياضية حيث تم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة ومن ثم تم نقله لطوارئ مستشفى طبرجل العام لإستكمال إجراءات الرعاية الطبية المقدمة له وهو بصحة جيده ولله الحمد .
الجدير بالذكر ان الحالة التي تعرض لها اللاعب وهي شائعة بالملاعب ويطلق عليها البعض ( بلع اللسان ) وهذا مصطلح خاطئ حيث أنها تشريحياً تكون بعد تعرض الشخص لإصابة تفقده الوعي ويدخل بعدها بحالة الإغماء والتي ينتج عنها إنسداد في مجرى الهواء ، كما يمكن تقديم الإجراء الصحيح لحين وصول الفرقة الاسعافية وهو عملية فتح مجرى الهواء بإمالة الرأس للخلف ليستطيع المصاب القيام بعملية التنفس الطبيعية دون أي عائق بعد طلب الخدمة الاسعافية من عمليات الهلال الأحمر على الرقم 997  .
كما أن هيئة الهلال الأحمر السعودي وعبر مراكز التدريب المنتشرة في جميع مناطق المملكة تستقبل المتقدمين للدورات التدريبية لإكتسابهم المهارات الإسعافية التي قد تكون سبباً في إنقاذ حياة شخص ، وبالامكان التسجيل في الدورات عن طريق الموقع الرسمي https://training.srca.org.sa/
حمى الله الجميع من كل مكروه .

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