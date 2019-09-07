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استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

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استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=770479
المناطق _ غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات اليوم خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، تنديداً بالحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة عن استشهاد الطفل خالد أبو بكر محمد الربعي والفتى علي سامي علي الأشقر وأصيب 48 مواطناً فلسطينياً بالرصاص الحي أحدهم إصابته بالغة الخطورة ودخل في حالة موت سريري، كما أصيب 33 مواطنا فلسطينيا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وقنابل الغاز خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة

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