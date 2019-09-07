احدث الأخبار

دراسة: جراحة قد تعالج مرض السكري
أبرز المواد
 استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة
أبرز المواد
 مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل
منوعات
 حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 موعد القبول والتسجيل لجنديات الأمن العام.. الأحد
أبرز المواد
 حدث يقتل قريبه بحفل زواج بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ ثلاثة مقيمين ومواطنة من الغرق بالقحمة بمنطقة عسير
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية
أبرز المواد
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العام
أبرز المواد
 السعودية والإمارات.. “تحالف الاستقرار” ووهم التصدع‎
أبرز المواد
 بومبيو : خطة السلام بالشرق الأوسط قد تعلن خلال أسابيع
أبرز المواد
دراسة: جراحة قد تعالج مرض السكري

دراسة: جراحة قد تعالج مرض السكري

أبرز المواد
استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

أبرز المواد
مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل

مسعفو الهلال الأحمر بالجوف ينقذون لاعب بمباراة القريات وطبرجل

منوعات
حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد

دراسة: جراحة قد تعالج مرض السكري

دراسة: جراحة قد تعالج مرض السكري
http://almnatiq.net/?p=770482
المناطق - وكالات

أفادت نتائج دراسة قدمت حديثا في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب بأن العمليات الجراحية لخفض الوزن لها نتائج إيجابية للمصابين بمرض السكري من الفئة الثانية.

الدراسة التي قام بها باحثون في عيادات كليفلاند أشارت إلى أنه بإجراء عملية تحويل مسار المعدة (Gastric bypass) وهي عملية تجرى لتصغير حجم المعدة بهدف تقليل كمية الطعام الذي يصلها من أجل تقليل فرص زيادة الوزن، تحدث تغييرات في هرمونات الجسم.

وتشير الدراسة إلى أن الجراحة حسنت من مستوى استجابة مرضى السكري للأنسولين إلى ليصل إلى المستوى الطبيعي.

وصرح قائد فريق الدراسة أحمد أمينيان إلى أن العديد من المرضى لم تعد لديهم حاجة إلى تعاطي الأنسولين بحلول نهاية فترة الدراسة التي أجريت على أكثر من 2200 شخص قاموا بجراحات إنقاص الوزن.

ووجدوا أيضا أن نسة مرضى السكري الذين كانوا يتعاطون أدوية غير الأنسولين للعلاج انخفضت من 80 في المئة إلى 50 في المئة.

وتؤدي جراحات إنقاص الوزن، خاصة عملية “تغيير مسار المعدة”، إلى تغييرات في البكتيريا الصحية التي تعيش في الأمعاء.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن بكتريا الأمعاء لدى المصابين بداء السكري مختلفة عن تلك لدى الأشخاص الذين لا يعانون منه، والتي قد تؤثر على كيفية استجابة أجسامهم للسكريات.

وتشير هذه النتائج إلى أن معالجة السمنة بين مرضى السكري قد تقلل بعض مخاطر الإصابة بالمرض، وتشير أيضا إلى أن تغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية للعلاج قد لا يكون كافيا لحل هذه المشكلة.

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة
حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية
موعد القبول والتسجيل لجنديات الأمن العام.. الأحد

موعد القبول والتسجيل لجنديات الأمن العام.. الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*