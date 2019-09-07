اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2 / .1
وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في الدقيقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89 . ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند ست نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الويلزي على ضيفه أذربيجان 2 / .1 ، وسجل هدفي ويلز لاعب أذربيجان بافلو باشاييف بالخطأ في مرمى فريقة في الدقيقة 26، وجاريث بيل في الدقيقة 84، فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59 . ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.
تصفيات يورو 2020.. المنتخب الكرواتي يكتسح نظيره السلوفاكي برباعية
اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2 / .1
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