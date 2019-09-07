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الفاو : أسوأ محصول للحبوب في الصومال منذ عام 2011 م ينذر بمجاعة
http://almnatiq.net/?p=770500
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) اليوم أن حصاد الحبوب في الصومال لهذا العام يعد الأسوأ منذ عام 2011 م، في وقت تؤثر فيه المجاعة على الموارد الشحيحة مسبقا، مشيرة إلى الصدمات المُناخية وأنماط الطقس المتقلبة تعد من أهم المسببات.
وحسبما أعلنت منظمة الفاو فإن تأخر هطول الأمطار خلال ما يعرف بموسم الذروة لزراعة المحاصيل (أبريل-يونيو) مع جفاف قيعان الأنهار تسبب في انخفاض مستويات الحصاد بنسبة تصل إلى 70% في المتوسط ببعض المناطق، ذلك وفقا لأحدث تقرير من تحليلات الأمن الغذائي والتغذية الذي تصدره المنظمة، التي تقول إن أكثر من مليوني شخص سيصبحون في حاجة ماسة للمساعدة مع شبح الجوع الذي يلوح في الأفق.
وحذرت الأمم المتحدة، مستشهدة بنتائج هذا التقرير الصادر عام 2019 ، من أنه في غياب المساعدات الإنسانية، سيواجه ما يصل إلى 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء الصومال جوعا شديدا خلال شهر ديسمبر. وحسب التقرير فإن ذلك سيرفع العدد الكلي من الصوماليين الذي يواجهون أزمة الجوع إلى 6.3 ملايين شخص بنهاية العام.

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