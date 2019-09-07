وصل الإسباني رفائيل نادال إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 أمس.
وسيلعب نادال في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال 6-3 و6-صفر.
وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من السويسري روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.
الإسباني رفائيل نادال يصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
وصل الإسباني رفائيل نادال إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 أمس.
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