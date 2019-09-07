الإسباني رفائيل نادال يصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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وصل الإسباني رفائيل نادال إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 أمس.

وسيلعب نادال في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال 6-3 و6-صفر.

وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من السويسري روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.