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هواوي تكشف عن أحدث شريحة اتصالات

هواوي تكشف عن أحدث شريحة اتصالات
http://almnatiq.net/?p=770512
المناطق - وكالات

كشفت هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية عن أحدث شريحة اتصالات قبيل الإطلاق المرتقب لأحدث هواتفها الذكية بالرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط باحتمال استخدام الجهاز لنظام أندرويد من غوغل.

وعرض ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الاستهلاكية في هواوي، الشريحة “كيرين 990 ” في معرض “آي إف ايه” للإلكترونيات في برلين الجمعة.

الشريحة الجديدة المطورة لشبكات الجيل الخامس والتي تجمع 10 مليارات ترانزستور في حجم الأظفر، ستكون العقل المشغل للهاتف “ميت 30”. بحسب أسوشيتد برس.

وتخطط هواوي التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الهواتف الذكية، لإطلاق الهاتف عالميا في التاسع عشر من سبتمبر الجاري في ميونيخ.

لكن في ظل الصراع التجاري المستعر بين الصين والولايات المتحدة، لم يتضح ما إذا كان الجهاز سيستخدم نظم تشغيل أندرويد أم لا.

وتحظر العقوبات على الشركات الأميركية بيع التكنولوجيا لهواوي بدون موافقة حكومية.

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