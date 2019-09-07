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ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا

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ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا

ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا
http://almnatiq.net/?p=770534
المناطق - وكالات

صارع رجال الإطفاء في أستراليا الرياح العاتية والحرائق الآخذة في الانتشار بشكل سريع اليوم مع محاولتهم احتواء حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة التي دمرت حتى الآن ما لا يقل عن 21 منزلًا عبر ولايتين في الساحل الشرقي لأستراليا.
واحتدم أكثر من 100 حريق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز يوم السبت مع توقع مكتب الأرصاد الجوية استمرار الوضع الصعب بالنسبة لرجال الإطفاء بسبب الجفاف وعدم سقوط أمطار تذكر خلال الشتاء.
وفي ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية قالت رئيسة الوزراء الأسترالية أناستيشا بالوتشاك: إن 51 حريقًا كان مشتعلًا اليوم، كما دُمر 17 منزلًا في الوقت الذي سيظل فيه الخطر الي يشكله الحريق مرتفعًا لعدة أيام على الرغم من تراجع درجات الحرارة.
وشهدت نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكانًا اشتعال أكثر من 65 حريقًا في الغابات.

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