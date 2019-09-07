احدث الأخبار

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
أبرز المواد
 السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل
أبرز المواد
 قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني
أبرز المواد
 بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا
أبرز المواد
 الأحساء واحة الآداب والفنون.. وعاصمة السياحة العربية لعام 2019
أبرز المواد
 تعرف على الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يصعد: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على البلاد
أبرز المواد
 “لا يمكنني السكوت”.. أغنية تفضج الوضع السياسي والاقتصادي لتركيا
أبرز المواد
 هواوي تكشف عن أحدث شريحة اتصالات
أبرز المواد
حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

أبرز المواد
السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

أبرز المواد
قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

أبرز المواد
بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

أبرز المواد

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين
http://almnatiq.net/?p=770545
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير صحفية، أن امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أنجبت توأما من بنتين، خلال الأيام الأخيرة، لتصبح بذلك أكبر أم سنا في العالم.

وبحسب موقع “أوديتي سنترال”، فإن الأم الهندية، مانغاياما، تمكنت من إنجاب التوأم بفضل تقنية التلقيح الصناعي.

وتزوجت المرأة المحظوظة سنة 1962، وعانت صعوبات في الإنجاب طيلة عقود، ولم تنفع كل المحاولات، رغم ارتيادها عددا كبيرا من المستشفيات والأطباء المختصين.

ورغم أن المرأة بلغت سن اليأس قبل 25 عاما، لم تيأس من عدم الإنجاب، وظلت متشبثة بحلم الأمومة.

وفي السنة الماضي، لاحت بارقة أمل أمام الزوجين، حينما عرفا أن جارتهما البالغة 55 عاما تمكنت من الإنجاب بفضل تقنية التلقيح الصناعي.

وما إن لاحظ الزوجان تجربة جارتهما، حتى قررا أن يستعينا بتقنية التلقيح الصناعي، وتكللت تجربتهما بنجاح وصفه كثيرون بـ”الخارق”.

وقالت الأم في تصريح صحفي: “أنا سعيدة جدا. لقد استجاب الله دعائي. نحن أسعد زوجين على الإطلاق في هذا العالم”.

وقال الأطباء إن أهم عامل من عوامل نجاح الإنجاب لدى المرأة الهندية، هو أنها ظلت بصحة جيدة جدا رغم التقدم في العمر.

وتتمتع البنتان التوأم بصحة جيدة، لكن تم الإبقاء عليهما داخل المستشفى لمزيد من المراقبة، ريثما يتأكد الأطباء من سلامتهما التامة.

وأثار حمل هذه المرأة جدلا واسعا في الهند، وانتقد كثيرون “قرار الحمل”، زاعمين أن الأبوين لن يكونا قادرين على رعاية المولودتين، نظرا للتقدم الكبير في العمر.

أما المدافعون عن قرار الحمل، فقالوا إن من حق المرأة أن تحمل وتنجب رغم التقدم في السن، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحلم عمره نصف قرن.

روابط ذات صلة

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل
قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*