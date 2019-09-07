احدث الأخبار

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
أبرز المواد
 السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل
أبرز المواد
 قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني
أبرز المواد
 بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا
أبرز المواد
 الأحساء واحة الآداب والفنون.. وعاصمة السياحة العربية لعام 2019
أبرز المواد
 تعرف على الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يصعد: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على البلاد
أبرز المواد
 “لا يمكنني السكوت”.. أغنية تفضج الوضع السياسي والاقتصادي لتركيا
أبرز المواد
 هواوي تكشف عن أحدث شريحة اتصالات
أبرز المواد
حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

أبرز المواد
السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

أبرز المواد
قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

أبرز المواد
بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

أبرز المواد

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟

حقيبة الظهر الثقيلة “تفتك” بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
http://almnatiq.net/?p=770555
المناطق - الرياض

مع حلول الموسم الدراسي، تثير حقائب الظهر التي يحملها التلاميذ الصغار، مخاوف صحية كبيرة، وسط جدل طبي بشأن ما إذا كانت سببا من أسباب الإصابة بأمراض الظهر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، فإن بعض الخبراء ينصحون بألا يتجاوز وزن حقيبة الظهر، ما يقارب 10 بالمئة من وزن الطفل.

وتبعا، لذلك فإن الطفل الذي يزن 25 كيلوغراما، على سبيل المثال، يجب عليه ألا يحمل حقيبة تتجاوز كيلوغرامين ونصف، وهذا الأمر لا تجري مراعاته دائما، وفق المصدر.

وكشفت دراسة أجراها باحثان من جامعة غرناطة في إسبانيا وأكاديمي من جامعة جون موريس في ليفربول البريطانية، مواصفات الحقيبة التي تليق بالتلميذ.

وشملت الدراسة عشرات الأطفال، وقاست مؤشرات صحية لديهم، ثم نصحت بألا يتجاوز وزن المحفظة 10 بالمئة من وزن الطفل.

أما الطفل الذي يجر حقيبة ذات عجلات صوب المدرسة، فبوسعه أن يسحب وزنا يقارب 20 بالمئة من وزن الجسم.

وينصح الخبراء بالحقائب التي يمكن جرها، لأن هذا الحل البديل يخفف من العبء الذي يتحمله التلاميذ الصغار.

وقال الباحث أورانتيس غونزاليس، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن حمل هذه الحقائب الثقيلة يؤدي إلى إصابة الطفل بآلام في منطقة الظهر والكتفين والعنق، إضافة إلى الشعور بالتعب.

لكن هذا الرأي الطبي لا يحقق إجماعا، ففي وقت سابق، نفت دراسة مفصلة في صحيفة “أوربيان جورنال أوف بين” وجود علاقة بين آلام الظهر وحمل الحقيبة الثقيلة.

ومن العوامل الأخيرة المثيرة للقلق بحسب الدراسة، هو أن الأطفال الصغار يضطرون إلى الجلوس ساعات طويلة دون حركة، وهذا الأمر ليس مفيدا للعمود الفقري مع مرور الوقت.

روابط ذات صلة

السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

السودان .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل
قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني
بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*