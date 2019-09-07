احدث الأخبار

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني
أبرز المواد
 بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 ساحل أستراليا الشرقي.. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وتدمير 21 منزلا
أبرز المواد
 الأحساء واحة الآداب والفنون.. وعاصمة السياحة العربية لعام 2019
أبرز المواد
 تعرف على الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يصعد: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على البلاد
أبرز المواد
 “لا يمكنني السكوت”.. أغنية تفضج الوضع السياسي والاقتصادي لتركيا
أبرز المواد
 هواوي تكشف عن أحدث شريحة اتصالات
أبرز المواد
 بعد 75 عاما.. “هتلر” باق بالبرلمان الفرنسي
أبرز المواد
 بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تجددان التزامهما تجاه حلف الناتو
أبرز المواد
قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

أبرز المواد
بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج

وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني
http://almnatiq.net/?p=770567
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش السبت أن التحديات التي تواجه تحالف دعم الشرعية في اليمن في أيد سعودية أمينة، مشدداً على أن الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: “تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف بكل صبر وحنكة واقتدار.”وأضاف أن “استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة”، لافتاً إلى أن “التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة”.

إلى ذلك أكد أن الإمارات تقف مع المملكة في دعوتها للحوار اليمني كما وقفت معها في دعوتها للحسم.

وكانت السعودية جددت دعوتها للأطراف اليمنية (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) للحوار في جدة وبحث قضية عدن التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت السعودية، في بيان الخميس، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.

كما عبرت عن رفضها التام للتصعيد الأخير في عدن، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، مؤكدة ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، حول ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.

روابط ذات صلة

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين

بعد نصف قرن بلا إنجاب.. امرأة تضع توأما في عمر السبعين
وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج

وزير الدفاع الأمريكي: خرق إيران للاتفاق النووي غير مفاجئ ونسعى لضمان أمن الملاحة في الخليج
القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*