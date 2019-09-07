قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش السبت أن التحديات التي تواجه تحالف دعم الشرعية في اليمن في أيد سعودية أمينة، مشدداً على أن الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: “تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف بكل صبر وحنكة واقتدار.”وأضاف أن “استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة”، لافتاً إلى أن “التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة”.

إلى ذلك أكد أن الإمارات تقف مع المملكة في دعوتها للحوار اليمني كما وقفت معها في دعوتها للحسم.

وكانت السعودية جددت دعوتها للأطراف اليمنية (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) للحوار في جدة وبحث قضية عدن التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت السعودية، في بيان الخميس، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.

كما عبرت عن رفضها التام للتصعيد الأخير في عدن، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، مؤكدة ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، حول ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.