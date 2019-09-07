أمانة الشرقية تستحوذ على ٤ أكبر عقود استثمارية بالقطاع البلدي بقيمة ١،٣٤٠ مليار ريال

المناطق - الدمام

أستحوذت أمانة المنطقة الشرقية على أكبر العقود الاستثمارية بالقطاع البلدي، حيث نجحت في إبرام ٤ عقود استثمارية من اجمالي ٧ عقود استثمارية في القطاع البلدي تبلغ أجمالي عوائدها الاستثمارية ١.٦ مليار ريال، وذلك بعد أن وقّع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الخميس الماضي سبعة عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز ١٫٦ مليار ريال، وذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وذكر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي: أنه امتداداً لجهود الأمانة في مجال الاستثمارات والذي نجحت من خلاله في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمارات والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، تمكنت من إبرام 4 عقود استثمارية “ضخمة” بقيمة مليار و ٣٤٠ مليون ريال.

وأشار إلى أن العقود التي تم توقيعها تضمنت عقدين لاستثمار المواقف الذكية للسيارات من خلال إنشاء ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار والذي يعتبر الأكبر من نوعه بالمملكة، كما تم توقيع عقدين لمواقع لوحات إعلانية وشملت هذه العقود كلاً من الدمام والخبر والظهران، وتشمل العقود عدد من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.

وأكد ” الجبير ” على أن هذه العقود تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

ورفع معاليه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على رعايتهما اللامحدودة لاستثمارات الأمانة وجهودها وكل ما يخدم المنطقة كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على دعمه وتبنيه لتطوير الاستثمارات بالقطاع البلدي، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بهدف اشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020 والتي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة التنمية بمفهوم مستدام وتحقيق التحول الوطني وجودة الحياة.

وأكد على أن الأمانة تعمل جاهدة بالشراكة مع القطاع الخاص لطرح المشاريع والحلول الاستثمارية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الشرقية بمفهوم تشاركي ينعكس على رفاهية قاطني المنطقة وراحتهم.

وقال الجبير أن الأمانة نجحت في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمار و الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي بعد تحقيقها لقفزة نوعية ونمو بالاستثمارات من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القنوات الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المستثمرين، والتي تؤكد ريادتها وتميزها باشراك القطاع الخاص بالتنمية.

وشدد معاليه على أن الأمانة اتجهت خلال الفترة الماضية لتشجيع منهج التنمية والاستثمار وتطوير الاستثمارات والايرادات وذلك تحقيقا لما تحمله على عاتقها من مسؤوليات للمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030” والتي تعتمد على ثلاثة محاور تنافسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مؤكدا أهمية التحول الرقمي في منظومة الاستثمارات، مشيرًا إلى تحول الخدمات الاستثمارية في الأمانة الى خدمات رقمية بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه تم الاستفادة منها في رفع الايرادات وخفض المديونيات وميكنة عمليات المتابعة وتطوير منظومة وآليات الاشعارات ورسائل التذكير والتنبيهات بالسداد.