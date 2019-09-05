استهدفت 48 كادرا .. التجمع الصحي بالقصيم يؤهل منسوبيه في 7 دورات تخصصية

المناطق - بريدة

سعياً من التجمع الصحية لمنطقة القصيم على تهيئة القيادات الصحية ، وتنمية مهاراتهم ، بما يكفل رفع كفاءة الخدمات الصحية ، تم البدء بتفعيل الشراكة بين التجمع و أكاديمية القيادة الصحية لتقديم دورات تدريبية تخصصية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030 ، بالتعاون مع ادارة التحول المؤسسي في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاكاديمية والتدريب بالتجمع الصحي بالقصيم مروان اليحيى ، بأن الدورات التدريبية تأتي في إطار الشراكة مع أكاديمية القيادة الصحية والتي تم إبرام اتفاقية معها مؤخرا ، لتطوير مهارات القيادات الصحية بالتجمع بدعم من معالي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للتجمع ، ويتم تنفيذها من قبل متخصصين ذوي خبرات عالية وقد روعي فيها جودة المحتوى في التدريب.

وبين « اليحيى » بأن الدورات التي أقيمت واستهدفت منسوبي التجمع الصحي بالقصيم بحضور ما يزيد عن ٤٨ موظف مقسمين على سبع دورات حتى تاريخه ، وقد تركزت على إدارة المشروعات ، وتقييم الأصول والعقارات ، و تخطيط السعة والقوى العاملة ، و الاستراتيجية وتخطيط الأعمال ، وترخيص المنشآت ، إعداد العقود ، و إدارة التغيير.